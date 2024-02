La conferma arriva dalla Berlinale dove Rooney Mara ha sfilato sul red carpet con un bel pancione in vista, alla première del suo ultimo film, "La Cocina". I due attori sono già genitori di River, nato nel 2020. Anche in quell'occasione l'annuncio era stato dato in occasione di un Festival del Cinema, il Zurich Film Festival, dove, alla proiezione del documentario "Gunda", prodotto da Phoenix stesso, a dare la notizia era stato il regista Viktor Kossakovsky , giustificando l'assenza dell'attore così: "Ha appena avuto un figlio, un bellissimo bambino di nome River, quindi al momento non può promuovere il documentario".

Tgcom24

Il legame tra Joaquin e il fratello River morto per overdose Il nome del bambino, River, sarebbe stato dato in omaggio al fratello del premio Oscar per "Joker", River Phoenix, scomparso nel 1993 a soli 23 anni per overdose e a cui Joaquin era molto legato. "E' come se praticamente in ogni film che ho fatto ci sia stata una connessione con River in qualche modo. E penso che tutti abbiamo sentito la sua presenza e guida nelle nostre vite in molti modi...", aveva detto in un'intervista con Anderson Cooper a "60 Minuti". River Phoenix è morto a causa di una overdose da mix di droghe il 31 ottobre 1993 all’ingresso del Viper Room, il locale dell’amico Johnny Depp, e a chiamare i soccorsi fu proprio Joaquin, più piccolo di lui di 4 anni. Uno shock e un dolore da cui non è mai riuscito a liberarsi. Al fratello Joaquin Phoenix ha sempre attribuito il merito di averlo condotto verso la carriera di attore



Come nel caso del primo figlio nemmeno per questa seconda gravidanza sono arrivate dichiarazioni da parte dei genitori, sempre molto schivi e riservati per quanto riguarda la loro vita privata.







La love story privata tra Joaquin Phoenix e Rooney Mara Joaquin e Rooney si sono incontrati per la prima volta durante le riprese del romanzo di fantascienza "Her" di Spike Jonze nel 2012. Ironicamente, mentre i loro personaggi attraversavano un matrimonio in disfacimento sul grande schermo, nella vita reale tra i due è sbocciata un'amicizi.a che è diventata presto qualcosa di più. Inizialmente, Phoenix pensava di non piacere all'attrice per poi scoprire però che era semplicemente timida. Prima i due attori sono diventati amici e alla fine si sono innamorati. Dopo "Her", hanno lavorato di nuovo insieme per il dramma biblico "Maria Maddalena" nel 2016, in cui Mara ha interpretato il ruolo principale e Phoenix quello di Gesù.

La loro relazione è diventata pubblica quando sono apparsi insieme alla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes nel 2017. In quell'occasione i due attori sono stati visti tenersi per mano e abbracciarsi, come una coppia di lunga data. La loro relazione è rimasta tuttavia sempre fuori dai riflettori e nonostante la loro fama, Joaquin e Rooney sono riusciti a mantenere privata la loro vita personale. In effetti, si sarebbero anche sposati segretamente, poiché Joaquin si è riferito a Mara come sua moglie in un'intervista nel 2022, sebbene non ci sia stata mai una conferma ufficiale.

Insieme hanno dovuto affrontare sfide dovute ai programmi fitti di impegni e alla distanza tra loro. Ad un certo punto hanno addirittura annunciato la rottura su Instagram ma poi hanno deciso di restare insieme.

La loro storia d'amore è stata allo stesso tempo intrigante e commovente. Diventare genitori del primo figlio River "ha aperto i loro cuori a una nuova vita piena di speranza e determinazione per creare un mondo più gentile e sostenibile", come scrisse l'attrice in una lettera per una campagna della no-profit Farm Sanctuary. In quell'occasione Rooney Mara espresse anche la sua gratitudine per aver potuto crescere suo figlio in modo naturale e la speranza che tutte le madri "del regno animale", possano sperimentare quel sacro legame materno con i loro piccoli.