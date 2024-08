Joaquin Phoenix abbandona il set del film d'amore gay di Todd Haynes e lascia troupe e finanziatori a secco. Tutti da risarcire perchè la pellicola non si farà, come ha spiegato anche la produzione stessa. Senza la star, anche co-sceneggiatore del progetto, che ancora non aveva un titolo, non ci sarà nessuna ripresa. Phoenix si sarebbe ritirato dal set, che il regista aveva allestito a Guadalajara, in Messico, a cinque giorni dal primo ciak. Nessuna spiegazione è stata data al momento, anche se sui media americani si specula sul ritiro del divo per ragioni legate a scene troppo "spinte" del film.