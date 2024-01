Jeremy Renner, un anno dopo il terribile incidente torna sul set e con una nuova canzone

Ma non solo. L'attore è pronto infatti a tornare sul set de "Il sindaco di Kingstown", ma prima pubblicherà un Ep intitolato " Love and Titanium ", anticipato da " Weight ", una canzone pubblicata proprio il primo giorno dell'anno. "La musica è sempre stata abbastanza catartica e curativa per me, in ogni caso - ha raccontato in una intervista alla Cnn -. Questo è più un racconto della vita e della morte e del recupero di tutto l'anno scorso. E' più un diario, quindi la musica attraversa molti generi diversi".

Tgcom24

Renner ha festeggiato il nuovo anno a Reno, in Nevada, con tutta la famiglia che era con lui un anno fa. "Quest'anno abbiamo molto da festeggiare e da correggere quello che è successo l'anno scorso - ha raccontato -, e mi sento davvero fortunato". L'attore ha avuto modo anche di riflettere su cosa sarebbe accaduto se le cose fossero finite tragicamente. "Sono così fortunato che ho avuto così tante cose per cui vivere - ha detto -. Ho una famiglia splendida. Ho una figlia di 10 anni. Se fossi morto avrei deluso e incasinato la vita di molte persone. Quindi ho molte cose per cui migliorare".

La musica come forma di guarigione L'Ep "Love and Titanium" sarà pubblicato il 16 di gennaio. L'idea di questo progetto ha iniziato a prendere forma l'estate scorsa, quando ancora le condizioni fisiche di Renner erano piuttosto precarie. "Abbiamo iniziato a ragionarci in quei mesi ma non ero ancora abbastanza forte per alzarmi in piedi al microfono... - ha spiegato -. E' stato meravigliosamente curativo, credo anche per le persone con cui l'ho scritto, che sono tutti miei amici. Tutta la mia guarigione è stata: più stavo bene io, più stavano meglio gli altri. Così la musica è diventata anche un racconto di questo percorso". Il titolo "Love and Titanium" è un riferimento diretto a quello che l'esperienza passata ha lasciato nel suo spirito e nel suo corpo, come aveva spiegato lui stesso nella prima intervista rilasciata dopo l'incidente: "Ho perso molta carne e ossa in questa esperienza - aveva detto -, ma ho trovato altra energia e mi sono riempito di amore e titanio".