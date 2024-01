Jennifer Lopez è tornata: "Can't Get Enough" apre la strada al nuovo album

La canzone è accompagnata da un videoclip musicale diretto dal regista Dave Meyers, già autore per big come Drake, Taylor Swift ed Harry Styles.

Jennifer Lopez presenta il suo nuovo singolo "Can't Get Enough", primo brano estratto dal nono album in studio "This Is Me...Now" "in uscita il 16 febbraio.

Tgcom24

Dopo quasi un decennio di silenzio JLo celebra l'anniversario dell'album gemello "This is Me...Then" del 2002, chiudendo un cerchio di oltre 20 anni di carriera.

Il disco, annunciato a novembre sui social, scritto e prodotto da Jennifer Lopez, Rogét Chahayed (Doja Cat, Travis Scott), HitBoy (Drake), Jeff "Gitty" Gitelman (H.E.R, Victoria Monet), Angel Lopez (Jack Harlow), Drew Love (G-Eazy, The Chainsmokers), INK (Beyonce), Prince Chrishan (Meek Mill, Chris Brown), con la supervisione di Brandon Riester, è il primo importante progetto musicale dell’ultimo decennio della carriera della popstar mondiale e mescola senza sforzo R&B, suoni pop contemporanei e ritmi hip-hop che, intrecciati alla sua caldissima voce, rendono questo progetto il suo più onesto e personale.

Ufficio stampa

Abbracciando il ritorno agli album fisici tradizionali, Jennifer ha creato per "This Is Me...Now" una collezione su misura di edizioni speciali e limitate: il cd deluxe con 40 pagine di foto esclusive e due polaroid dell’artista, il vinile standard verde, il vinile autografato color smeraldo con una cover speciale (disponibile esclusivamente su www.onthejlo.com), e altri otto vinili esclusivi con una grande varietà di copertine e colori a creare una emozionante serie per i collezionisti.

"This Is Me...Now" E' la storia di JLo, raccontata da JLo: con una crudezza, una vulnerabilità e un'onestà senza precedenti, la popstar ha creato un'ode sentita e potente al suo viaggio di autoguarigione e all’eterna fiducia nel finale delle favole. Un ricco arazzo di suoni ed emozioni che fonde elementi pop, R&B e influenze hip-hop.

Norman Jean Roy

Da sapere su JLo Ha venduto più di 80 milioni di dischi. Oltre 15 miliardi di stream del suo repertorio musicale. Oltre 18 miliardi di visualizzazioni dei suoi videoclip.vQuattro successi al primo posto della classifica Billboard Hot 100. 10 successi nella Top 10 della classifica Billboard Hot 100. Due album al primo posto della classifica Billboard 200. Otto album nella Top 10 della classifica Billboard 200. 18 successi al primo posto della classifica Billboard Dance Club Songs. 13 milioni di album venduti. Il suo ultimo album è uscito 9 anni fa, nel 2014, A.K.A. (ha pubblicato successivamente singoli e la colonna sonora del suo film di successo, Marry Me). Ha pubblicato in tutto 8 album in studio, 1 album di remix, 3 album di compilation, 1 colonna sonora, 1 extended play, 65 singoli.