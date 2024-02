Il primo album in studio della Lopez dopo quasi un decennio è scritto e prodotto da JLo e Roge't Chayed - con Angel Lopez, Jeff "Gitty" Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK tra gli altri - mescola R&B, suoni pop contemporanei e ritmi hip-hop combinati con la sua voce emotiva. Anticipato dal singolo "Can't Get Enough" uscito a gennaio, è incentrato sull'amore per Ben Affleck anche se non manca una sana dose di amor proprio. "Fai del bene a te stessa e farai bene al mondo. Tutto comincia da te, spesso ce ne dimentichiamo", scrive People citando la cantante. Il magazine scrive anche, sempre citando la Lopez, che "This Is Me... Now" potrebbe essere un canto del cigno, il suo ultimo album, quello in cui è riuscita a trovare ciò che cercava in fatto di amore. "Cattura - ha spiegato - questo momento per dire veramente le cose che voglio dire sull'amore, ossia che quello vero esiste e che alcune cose sono per sempre. Per favore non smettete di crederci, l'amore è tutto ciò che conta nella vita".

Tour, film e doc

Il nuovo album sarà seguito da un tour, "This is Me Now The Tour", il primo in cinque anni. La prima data sarà Orlando, in Florida, il 26 giugno, poi sono previste tappe in altre 30 città in nord America. Ma "Jenny from the block" non poteva non fare le cose in grande e così oltre a un album, c'è anche un film, 'This Is Me... Now: A Love Story" e in più uscirà anche un documentario dietro le quinte, "The Greatest Love Story Never Told". Il film è una versione in musical da 20 milioni di dollari finanziato completamente dalla Lopez e in esso lei fa praticamente tutto, canta, balla e persino rappa. "Tutti mi hanno dato della matta", ha dichiarato lei stessa a proposito del film, che è in definitiva un'ode sincera al viaggio di autoguarigione di Jennifer Lopez e alla sua eterna fiducia nel finale delle favole.