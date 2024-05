Tgcom24

La versione di Tmz“ Secondo il sito Tmz, infatti, JLo sarebbe andata con una collaboratrice a visionare una villa a Beverly Hills: "Stava dando un'occhiata a nuove proprietà e non era sola, ma con lei non c’era sicuramente Ben Affleck. L’attrice era a Beverly Hills accompagnata da una donna che sembra essere la sua collaboratrice Elaine Goldsmith-Thomas. Le due sono state viste mentre lasciavano alcune ville".

Le fonti di In Touch Non solo. Per "In Touch", che ha raccolto il racconto di una fonte amica della coppia, i due sarebbero vicini al divorzio, con Ben che avrebbe già abbandonato il tetto coniugale: "Non riuscivano proprio ad andare d'accordo, sono in crisi da tempo e adesso ci siamo: è finita. Sono pronti a divorziare. Ben ha già lasciato la casa da 60 milioni di dollari e forse dovranno vendere la casa dei sogni che hanno appena acquistato. Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Da molto tempo le cose non andavano e hanno provato di tutto per andare avanti. Il di questa rottura? Jennifer sempre sotto i riflettori e Ben che se ne allontanava".

JLo a febbraio raccontava l'amore per Ben a" Verissimo" Solo a febbraio, a ridosso di San Valentino, JLo parlava così dell'amore per Ben a "Verissimo" che l'ha intervistata in esclusiva: "Quando ho ricominciato a parlare con Ben dopo 18 anni, alla fine delle sue mail scriveva 'Not. Going. Anywhere'. Dato che molti anni prima ci eravamo lasciati, questa frase per noi significava molto, era come dire: Non preoccuparti, non accadrà di nuovo, tu e io resteremo insieme, ed è diventata una cosa molto importante per me, mi ha ispirato e ho deciso di scrivere una canzone con questo titolo".

Il ritorno di fiamma tra Jennifer e Ben JLo e Affleck si sono conosciuti nei primi anni 2000 prima di riaccendere la loro storia d'amore nel 2021. In precedenza hanno recitato insieme in 'Gigli' del 2003 e 'Jersey Girl' del 2004. In quel periodo si sono fidanzati ma non si sono mai sposati. Il loro matrimonio è avvenuto in due tempi, il primo a luglio 2022 in gran segreto a Los Angeles con testimoni di nozze i rispettivi figli. Il secondo con una mega festa, dalla durata di tre giorni, ad agosto nella tenuta di Affleck, in Georgia.