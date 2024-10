"Con il docu-film 'This Is Me … Now' e l’intero progetto - ha detto JLo - mi sono sentita bene e mi sono detta 'wow, sono arrivata qui'. Sto bene. Ho lavorato duramente e guarda dove sono, e poi dopo è stato come se tutto il mio mondo fosse crollato addosso. Ma tutto accade per una ragione. Penso che sia questo che amo della vita, che non c’è un punto di arrivo. C’è solo il miglioramento e la crescita. O si cresce o si muore, e io non voglio morire. Ho imparato la lezione che la vita mi ha dato, questo non significa che non farò errori in futuro, ma quando tutta la tua casa salta in aria, sei lì in piedi tra le macerie e pensi: 'Come faccio a non lasciare che accada mai più?'... E poi inizi a esaminarlo poco a poco dicendo: 'Ok, ho fatto questo, questa è stata la mia parte, questo era ciò che avrei dovuto vedere all’inizio, questo è ciò che non ho guardato, questi sono stati i passi falsi'...".