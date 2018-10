4 ottobre 2018 12:21 JazzMi, tutte le declinazioni del jazz in 210 eventi: ecco la terza edizione del festival Dallʼ1 al 13 novembre un ricco programma dallʼuniverso jazzistico animerà Milano

Milano è dinamica, sempre in trasformazione. JazzMi è il festival che meglio aderisce a questi stilemi del capoluogo lombardo. La kermesse, giunta alla terza edizione, racconta e propone il jazz in tutte le sue declinazioni e il suo universo tra passato, presente, contaminazioni e altri generi con cui si trova a dialogare: una forma musicale che continua a rinnovarsi e che è capace di imbevere cultura e società. Dall'1 al 13 novembre il festival invaderà Milano con 210 eventi e 500 artisti. Tra i protagonisti Art Ensemble of Chicago, James Senese, Bill Frisell, John Zorn, Chick Corea, Maceo Parkler, Colin Stetson, Paolo Conte.

Per inaugurare l'edizione 2018 è stato scelto l'Art Ensemble of Chicago, formazione leggendaria dell'avanguardia americana che festeggia i 50 anni di attività. Mentre il finale è affidato al concerto di Paolo Conte, che festeggia i 50 di una delle sue canzoni simbolo, "Azzurro". In mezzo tredici giorni con concerti e molto altro dislocati in tanti quartieri di Milano, centro e zone periferiche (come Quarto Oggiaro, Niguarda, Dergano Corvetto), oltre ai centri nevralgici Triennale, Teatro dal Verme, Sala della Balla del Castello Sforzesco, Palazzina Appiani, Pinacoteca di Brera, Blue Note.



Il Teatro Dell’Arte sarà per il terzo anno la base di partenza. Qui si esibiranno grandi nomi e nuovi talenti di tutto il mondo, si potranno approfondire le storie del jazz attraverso conferenze spettacolo e si articoleranno le giornate della seconda edizione di JazzDoIt, ideato per riunire gli operatori e il pubblico intorno a tavoli di lavoro per scambiare idee su temi culturali, economici ed estetici.



Tra la fitta programmazione da segnalare, Art Ensemble Of Chicago, Kamaal Williams, James Senese e Napoli Centrale, Judi Jackson, Camille Bertault, Abdullah Ibrahim, Bireli Lagrene, Yazz Ahmed, Madeleine Peyroux, Gianni Coscia e Daniele Di Bonaventura, Antonio Sanchez, Imogen Heap, Enrico Rava feat Joe Lovano, Colin Stetson.

Al Blue Note vedremo i live di Nnenna Freelon, Victor Wooten Trio, Aziza Quartet, Steve Kuhn Trio, John Scofield, Bill Frisell, Ron Carter, Chiara Civello, Yellow Jackets.



Anche quest’anno in cartellone diversi esponenti storici del panorama jazz italiano, oltre a Paolo Conte ci saranno Stefano Bollani con il suo nuovo progetto dedicato al Brasile (Que Bom) e Paolo Fresu & Lars Danielsson, alla Sala Verdi del Conservatorio.

