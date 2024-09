La dedica d’amore di Javier Bardem a Penelope Cruz: "Grazie per come ti prendi cura di me"

"Voglio dedicare questo premio alla donna che amo e con cui condivido la mia vita... Ti dedico questo premio per la profonda gratitudine che provo per la persona che sei, per il modo in cui ti prendi cura di te stessa, dei tuoi figli, di tua madre, dei tuoi amici e anche di chi non conosci ma soffre intorno a te… E ovviamente, per il modo in cui ti prendi cura di me, di questo grande uomo che hai di fronte, che ti ama e che ti ringrazia".