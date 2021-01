Jane Fonda rivisita il suo workout degli anni Ottanta 80 per sensibilizzare sui rischi del Pianeta 

Stesa su un tappetino da ginnastica, dalla sua quarantena Jane Fonda, 83 anni, mostra alcuni esercizi per le gambe e i fianchi. Atletica come una ragazzina l'attrice debutta così su Tik Tok pubblicando in video in cui rivisita il suo famoso "workout" targato anni Ottanta. Un'arte, quella degli allenamenti casalinghi, di cui è stata maestra e che in tempi di autoisolamento, torna più che mai attuale. Ma il workout è solo un pretesto per ricordare anche in questa occasione il tema che le sta più a cuore: la difesa dell'ambinete.



"Sono famosa e ho questa grande piattaforma," ha detto vestita di rosso "Perché non usarla per qualcosa di importante?". E così invita tutti al Fire Drill Friday, per quello che è un appuntamento ormai noto di pressione social ai governanti statunitensi affinchè si convincano dell'emergenza climatica ambientale e approntino un nuovo Green New Deal per mettere fine all'emissione di polveri sottili allo scopo di proteggere lavoratori e comunità, e non peggiorare le condizioni già gravose del pianeta.

Un monito quindi ai più pigri per utilizzare la quarantena da coronavirus per tenersi in forma e allo stesso tempo continuare a lottare per una giusta causa.

Il Fire Drill Friday è uno dei tanti fiori all'occhiello di Jane Fonda, paladina dell'attivismo politico ed ecologico. Davanti al Campidoglio l'attrice cerca di attirare l'attenzione dei leader del paese con una protesta pacifica ogni venerdì. Durante alcuni di questi interventi l'attrice è stata anche arrestata per quattro volte di seguito e poi rilasciata, come dice lei ironicamente, grazie al fatto di essere bianca, ricca e famosa.

