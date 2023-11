Jamie Foxx accusato di molestie sessuali

Dopo Axl Rose, accusato da una modella, un'altra star è stata denunciata di aggressione sessuale. Jamie Foxx è stato infatti portato alla sbarra da donna, per un episodio che risale al 2015.

Secondo quanto riporta il New York Post, l'attore premio Oscar avrebbe incontrato una donna in un ristorante di New York e l'avrebbe toccata in modo inappropriato. Le guardie del corpo dell'attore avrebbero fatto finta di niente. L'assalto sarebbe terminato con l'arrivo di un'amica della donna.