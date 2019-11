James Dean tornerà a recitare in un film grazie alla computer grafica

A 65 anni dalla morte, James Dean tornerà a rivivere sul grande schermo nel 2020 grazie a una sofisticata tecnologia chiamata Full CGI. Non in un documentario a lui dedicato, ma in un film d'azione ambientato durante la guerra in Vietnam. Il divo di Hollywood sarà infatti un personaggio secondario di "Finding Jack" , diretto da Anton Ernst e Tati Golykh,

Come riporta l'Hollywood Reporter, il progetto della casa di produzione Magic City Films lanciato dai due cineasti ha ottenuto i diritti per usare l'immagine di Dean dalla sua famiglia. “Abbiamo cercato in lungo e in largo l’attore perfetto che potesse interpretare Rogan, che ha un arco narrativo molto complesso, e dopo mesi di ricerca abbiamo deciso che l’unico poteva essere James Dean,” ha commentato il co-regista Anton Ernst.

"Finding Jack" è un adattamento del romanzo di Gareth Crocker che narra l'abbandono di oltre diecimila cani al termine del conflitto in Vietnam, e viene descritto come “un viaggio emozionante sull’amicizia e l’amore in circostanze disperate”.