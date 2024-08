James Cameron attacca Spielberg: "Ha denigrato gli squali"

In realtà anche Spielberg ha maturato una visione diversa del film del 1975. In un'intervista rilasciata alla Bbc circa un anno e mezzo fa ha dichiarato: "Mi dispiace davvero e fino ad oggi rimpiango la decimazione della popolazione di squali a causa del libro e del film. Me ne pento molto... Questa è una delle cose che ancora temo. Non di essere mangiato da uno squalo, ma che gli squali siano in qualche modo arrabbiati con me per la frenesia dei folli pescatori sportivi avvenuta dopo il 1975”.