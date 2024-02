Il nuovo progetto do Ivana Spagna

"Nei primi Anni 80 ho scritto due canzoni una per il gruppo Fun Fun e l'altra per Baby's Gang - spiega Ivana Spagna - nomi di fantasia perché in quel momento andava di moda e io non ero ancora conosciuta. L'anno scorso una è stata ripresa da un famoso DJ francese Kungs con il titolo 'Claps Your Hands' (in origine Happy Song) ed è diventata un grande successo internazionale e l'altra dal titolo 'Happy Station' è stata ripresa dal Dj Paul Jockey con cui ho fatto un featuring mettendo la mia voce. Erano momenti di spensieratezza e di gioia e per questo sono nate due canzoni happy".