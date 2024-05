L'Italia a Cannes 77 con il ritorno di Paolo Sorrentino

Sulla Croisette ci saranno anche Minervini nella sezione Un Certain regard, Favino tra i giurati, Golino in cattedra e Bellocchio

Il regista in concorso per la Palma d'oro e con un cast mirabile salirà la sera del 21 maggio la Montée des Marches con Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Gary Oldman e il giovane cast con la protagonista Celeste Dalla Porta, Dario Aita, Daniele Rienzo.

A Cannes 77 un solo film italiano selezionato da Thierry Fremaux quest'anno tra i 22 per il Palmares, in una giuria presieduta dalla regista del fenomeno Barbie Greta Gerwig e con Pierfrancesco Favino , tra i nostri attori più internazionali. "Parthenope" di Paolo Sorrentino guida così la squadra italiana al Festival .

Sorrentino unico italiano in gara C'è grande attesa a Cannes 77 per la "Parthenope" del premio Oscar Sorrentino (una co-produzione Italia-Francia, con i diritti americani appena presi dalla società mida A24). È la storia di una giovane bellissima, sfrontata, infelice, antropologa della vita che vuole provare tutto, simbolo femminile, trasfigurazione di Napoli in cui ogni cosa, l'alto e il basso, da sempre si mescolano e convivono.

La serie di Valeria Golino A Valeria Golino, una pupilla di Cannes (come è ormai anche Favino) l'onore il 22 maggio del Rendez Vous, la masterclass nel programma ufficiale (in cui sono presenti anche Meryl Streep e George Lucas) e l'anteprima mondiale di un episodio della serie che ha diretto, "L'arte della gioia", con il talento ventenne Tecla Insolia protagonista delle sei parti, dal romanzo omonimo di Goliarda Sapienza, anche qui storia al femminile di un'avida di vita pronta a rubare tutto.

Minervini a Un Certain Regard In concorso poi a Un Certain Regard, che accoglie le opere più sperimentali e di ricerca, "I dannati" di Roberto Minervini che prova ad applicare il suo cinema documentario, in cui si ritrova l'umanità nel tutto, persone, natura, animali a un primo film di finzione, ambientato durante la guerra di Secessione, un momento storico - ha spiegato il regista di "Louisiana" e "Che fare quando il mondo è in fiamme?" - in cui si trovano le radici dell'America di questi anni, la divisione tra Nord e Sud, la statalizzazione del cristianesimo e un prototipo di mascolinità tossica. Sarà in sala con Lucky Red dal 16 maggio in contemporanea con il Festival.

Marco Bellocchio e gli altri La squadra italiana ha un nume tutelare senza pari, un grande vecchio come Marco Bellocchio, 84 anni, il cui "Sbatti il mostro in prima pagina" con Gian Maria Volonté, restaurato dalla Cineteca di Bologna per Cannes Classics, è datato 1972 ma ancora attuale, o meglio drammaticamente classico. Per completezza, alla Semaine c'è Asia Argento nel cast del francese "Les reines du drame" (Queens of Drama) di Alexis Langlois e Rolando Ravello in "Rumors" di Guy Maddin con Cate Blanchett nel Fuori Concorso.