La star di Hollywood, 76 anni, posta alcuni scatti su Instagram e scrive: "Bella come non mai! Anche con i lividi sul naso". Nelle immagini, che hanno letteralmente scioccato i fan, l'attrice è senza un filo di trucco, coi capelli arruffati e il naso contuso, mentre, davanti alla telecamera, fa una serie di facce buffe: "Penso che questa sarà una giornata particolarmente BUONA. (Ignora i lividi. Ho aggiustato una piccola rottura del naso) Mi sento bella come sempre...", scrive.

Tgcom24

Autoironica e sincera Nota soprattutto per i suoi ruoli in "La carica dei 101" e "Attrazione fatale", Glenn Close non ha mai avuto difficoltà a mostrarsi in versione "nature" sui social, ma questo potrebbe essere uno dei suoi post più iconici.

Moltissimi i commenti dei follower e quasi tutti si complimentano con l'attrice per l'ironia e la sincerità con cui si mostra: "Adoro il modo in cui riesci a ridere di te stessa" scrive qualcuno: "Una mattina con Glenn, il modo migliore per iniziare la giornata", replica un altro.