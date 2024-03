I fatti

Molko aveva lanciato la sua invettiva contro Giorgia Meloni nell'intervallo fra una canzone e l'altra. Le forze dell'ordine avevano annotato l'episodio e trasmesso una segnalazione a Palazzo di Giustizia. La procura aveva quindi aperto un procedimento per vilipendio delle istituzioni. In seguito, tramite un avvocato di Vercelli, il premier aveva presentato una querela per diffamazione.



Il concerto dei Placebo a Stupinigi, seguito da circa 5.000 spettatori, molti dei quali ripresero con i telefonini l'esibizione di Molko e diffusero i filmati sul web, aveva sollevato diverse reazioni da parte del mondo politico, e diversi esponenti avevano chiesto che al gruppo non venisse pagato il cachet per la serata mentre altri avevano chiesto l'annullamento degli altri show in programma in Italia.







Cosa ha detto Brian Molko?

Tra gli applausi dei fan il frontman della rock band si era scagliato contro il presidente del Consiglio italiano apostrofandolo con termini come "pezzo di m..., fascista, razzista" per poi termine il siparietto con un, "vaff...". .

Molko aveva prima lanciato diversi appelli, tra cui uno per chiedere più tutele per i diritti delle persone non binarie e transgender. Poi aveva attaccato il premier, "dedicandogli" anche un esplicito insulto. Momento che il leader del gruppo che si definisce "non inglese, ma europeo", aveva invitato a riprendere senza remore, incurante delle conseguenze penali delle sue parole.