La trama Giordania, oggi. Nawal ha una figlia, Nora, ancora bambina e vorrebbe concepire un altro figlio ma la morte improvvisa del marito sconvolge la sua vita. Il fratello dovrebbe sostenerla ma è comunque vincolato dal rispetto delle tradizioni. Il cognato, che aveva venduto un pick-up al marito e deve ricevere ancora delle rate di pagamento, inizia ad avanzare pretese pecuniarie. Questa nuova inaspettata situazione che le si prospetta di fronte viene ulteriormente aggravata dalle richieste del cognato, che approfittando delle disposizioni della legge lì applicata della Sharia, avanza pretese di eredità per sé e per la famiglia del defunto. Pretese che arrivano al punto di prevedere anche l'abitazione dove Nawal e Nora vivono e la stessa custodia della piccola. Se Nawal fosse incinta e se il nascituro fosse un maschio le cose cambierebbero: cosa che la tutelerebbe da qualsiasi pretesa legale di eredità. Con solo tre settimane per trovare una soluzione, la giovane donna intraprende un percorso che mette a dura prova le sue paure, convinzioni e moralità, essendo disposta a tutto pur di proteggere quanto legittimamente le spetta. Un percorso non solo personale ma anche culturale, arrivando a sfidare una società dove avere un figlio maschio cambia le regole del gioco e sembra essere, per una donna, l’unica tutela.

I premi e i diritti delle donne "Inshallah a boy" è il primo film giordano presentato al Festival di Cannes, nella sezione Semaine de la Critique dove ha vinto il prestigioso Premio Gan per la distribuzione e il Premio Rail d’Or, già vincitore del Premio La Biennale di Venezia Final Cut in Venice come Migliore work in progress e Candidato all’Oscar per la Giordania. Dopo le rivolte guidate dalle donne in Iran contro la polizia morale e la lenta liberalizzazione che si sta avviando in Arabia Saudita, con "Inshallah a boy", il regista Amjad Al Rasheed contribuisce, in una confezione cinematografica di finzione verosimile e avvincente, a consolidare la nuova attenzione e solidarietà globale che sta emergendo verso i diritti delle donne nei regimi patriarcali, focalizzandosi sul tema poco conosciuto della "proprietà" che, secondo la realtà giuridica che segue la Sharia, viene considerata di dominio esclusivamente maschile, impedendo così alle donne di avere diritti ereditari.

L'ispirazione della storia: l'invito a riflettere Il regista ha presentato il film parlando di "una storia di sopravvivenza, di emancipazione e di speranza. Con questo film ho voluto denunciare l'oppressione imposta da una società patriarcale e invitare il pubblico a riflettere". Ha raccontato che "La maggior parte dei Paesi arabi ha una legge simile e la applica ancora: se una donna perde il marito e non ha un figlio, parte dell'eredità va ai suoi suoceri o parenti stretti del marito" spiegando che "Inshallah a boy è ispirato alla lotta di una persona della mia famiglia che ha dovuto affrontare la stessa situazione. Aveva comprato una casa ma il marito le aveva chiesto di non firmare l'atto di proprietà perché, secondo lui, la vergogna di vivere nella casa del-la moglie sarebbe stata troppo grande. Intanto lei, però, aveva dedicato tutta la sua vita al servizio della famiglia, vivendo con un uomo che gradualmente le aveva persi- no fatto perdere la nozione di chi fosse veramente. Alla morte del marito, conformemente alla legge in vigore in materia di eredità, i suoi beni avrebbero dovuto essere distribuiti tra i parenti più stretti del defunto, perché la coppia aveva soltanto figlie femmine. Tuttavia, i fratelli del defunto marito rinunciarono alla loro quota per garantire che lei e le sue figlie rimanessero nella loro casa, dicendole: 'Ti permettiamo di vivere a casa tua'. Si sono comportati in modo apparentemente eccezionale nei suoi confronti probabilmente perché erano finanziariamente agiati".

Cos'è la Shari La Sharia è forse uno dei concetti più fraintesi poichè viene spesso tradotta e concepita automaticamente quale legge (islamica). In realtà, tra la Sharia e la legge islamica sussiste una profonda distanza epistemologica: linguisticamente “sharia” significa “via, percorso” (verso la fonte) segnato attraverso una serie di precetti nel nome di Dio. Nasce quindi con la rivelazione fatta da Allah al profeta prescelto Maometto, e gode di totale autonomia gestionale per via dello stesso Corano. La Sharia ha caratteri originariamente divini, per quanto poi, posti in essere da un uomo in carne e ossa. Questo poichè, ai tempi del primo Islam, quando Maometto era ancora in vita, i fedeli solevano ricorrere al suo parere per ogni tipo di questione, ritenendolo l’intermediario più prossimo ad Allah e la neonata Umma (la società islamica nel suo complesso). Maometto per primo indicò il percorso da seguire attraverso la messa in pratica del precetti divini, effettuando quello “sforzo interpretativo” che a seguire avrebbe dato vita alla vera e propria legge islamica. Alla morte del Profeta, al fine di guidare la Umma in espansione continua, si senti il bisogno di sistematizzare “il percorso” da seguire che venne integralmente normato dando così luce alla “legge islamica”. Contrariamente alla Sharia, la cui prima fonte assoluta è il Corano (e quindi Allah) seguita dalla Sunna (La Tradizione e i Detti del Profeta), la legge islamica nasce dal profondo sforzo interpretativo umano su quelle che sono le fonti primarie (Corano e Summa).

La Sharia abbraccia ogni aspetto della vita di un individuo, da quello spirituale a quello sociale e politico. Ogni azione deve essere in linea con i dettami religiosi, includendo il diritto penale. La Sharia guida la comprensione di ciò che è moralmente accettabile, influenzando norme legali e comportamenti individuali in ogni aspetto della vita quotidiana. Per questo la Sharia e il suo diritto hanno costituito la legge degli stati islamici sin dai primi califfati arabi. Nel corso della modernizzazione e del nazionalismo laico, tuttavia, molti stati l’hanno abolita, sostituendola con sistemi giuridici ispirati a quelli europei con l’eccezione significativa del mondo sunnita e dello stato saudita, dove la Sharia è da sempre una fonte centrale di legge. In diversi paesi a maggioranza musulmana, la Sharia assume ruoli diversi nei sistemi legali.