I Notwist tornano in Italia per presentare "Vertigo Days"

Malinconici, ipnotici e rumorosi.

I Notwist sono una delle band tedesche capaci di superare i confini nazionali e imporsi a livello internazionale grazie a una combinazione tra pop, elettronica e krautrock che nei primi anni 2000 e sono stati capofila e vera istituzione dell'indietronica, grazie a dischi come "Shrink" e "Neon Golden" . La band dei fratelli Acher ha pubblicato a gennaio 2021 "Vertigo Days" , a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro ("Close to the glass") che ora sta portando in giro lungo il suo tour europeo, che toccherà anche l'Italia per quattro date.