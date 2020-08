In arrivo "Non mi uccidere", il "Twilight italiano"

Una storia d’amore a tinte horror. Una ragazza che si trasforma in una creatura che ha bisogno di nutrirsi di carne umana per sopravvivere. Una fotografia fredda, una foresta incontaminata (in Alto Adige) a far da cornice. Due protagonisti che sembrano la versione italiana di Bella ed Edward. Arriverà nel 2021 "Non mi uccidere" , nuovo film di Andrea De Sica con Alice Pagani ("Baby") e Rocco Fasano ("SKAM Italia"), che ricorda un po' in varie sfaccettature il primo capitolo della saga di "Twilight" .

La trama racconta la storia di Mirta e Robin. I due si amano alla follia, e lui le promette che sarà amore eterno. Ma in una notte di luna piena la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia e non può che sperare che Robin faccia lo stesso, proprio come le aveva promesso. Ma niente è come prima. Mirta capisce di essersi trasformata in una creatura che per sopravvivere si deve nutrire di carne umana. Ha paura. Braccata da uomini misteriosi, combatte alla disperata ricerca del suo Robin, nutrendo la speranza che anche lui possa essersi trasformato come lei...

Alice Pagani, da "Baby" a un "Twilight all'italiana": la bellezza magnetica della giovane star Instagram 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non mi uccidere" è liberamente ispirato al romanzo omonimo di Chiara Palazzolo. Ma non bisogna farsi trarre in inganno. Nonostante storia, personaggi e ambientazione possano ricordare vagamente le trame del romanzo di Stephanie Meyer, da cui è stato tratto il film con Kristen Stewart e Robert Pattinson, non c'è nessuna ispirazione diretta. Anzi non ci potrebbe essere, visto che il libro della Palazzolo era uscito nel marzo 2005, ben sette mesi prima di quello della famosa collega statunitense.



TI POTREBBE INTERESSARE: