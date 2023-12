"Improvvisamente a Natale mi sposo", Diego Abatantuono torna e lascia tutti senza parole

Il Natale, quest’anno, arriva in anticipo! Dal 6 dicembre, infatti, in tutte le sale cinematografiche sbarca " Improvvisamente a Natale mi sposo ", sequel del fortunato "Improvvisamente Natale", diretto ancora una volta da Francesco Patierno , dove ritroviamo Diego Abatantuono, Nino Frassica, Michele Foresta (Mago Forrest), Violante Placido insieme alle new entry Elio, Primo Reggiani e il ritorno sul grande schermo di Carol Alt .

Tgcom24

In questo nuovo capitolo, sarà il nonno a radunare tutti per dare loro una grande novità: a Natale si sposa. Tra una figlia sospettosa, un prete ficcanaso e un integerrimo sindaco in eterno conflitto, una promessa sposa dall’incerto passato e una nipote alle prese con la prima cotta, Improvvisamente a Natale mi sposo è una commedia spassosa e delicata, distribuita da Notorious Pictures.