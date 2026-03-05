Il Volo di Mariangela Zito: dal cuore del Mediterraneo al Premio "Maria Callas" 2026

La consacrazione definitiva arriva con un annuncio che profuma di storia: la Zito è stata selezionata tra le prestigiose assegnatarie del Maria Callas Tribute Prize 2026. Un riconoscimento che non è solo un premio, ma un passaggio di testimone ideale con la "Divina", destinato a chi sa coniugare rigore tecnico e una capacità interpretativa fuori dal comune. A colpire, al primo sguardo, è la sua bellezza mediterranea: tratti decisi, eleganza innata e uno sguardo che buca il palcoscenico. Ma è quando si alza il sipario che il fascino estetico lascia spazio a un talento sempre più consolidato.