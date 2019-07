Il rapper A$AP Rocky arrestato per rissa in Svezia: "Nella sua cella feci non ripulite e condizioni disumane..."

Il rapper americano A$AP Rocky ha cancellato tutte le date del suo tour europeo, compresa quella prevista al Carroponte di Milano per il 17 luglio. Queste le ultime notizie che arrivano dal suo entourage, dopo che il cantante è stato arrestato in Svezia, per rissa aggravata, e si trova ora in carcere. Deplorevoli e "disumane", stando a TMZ, le condizioni in cui l'artista viene detenuto: "Camminare nella sua cella è come entrare in un bagno, ci sono feci scaricate e non ripulite ovunque...".

Il tabloid cita fonti del consolato americano, che avrebbero visitato Rocky nel carcere svedese dove è detenuto da mercoledì 3 luglio: "Condizioni spaventosamente disumane, con feci scaricate e non ripulite, cibo miserabile e strutture che non sono adatte per gli esseri umani ... Il rapper sta dormendo su un tappetino da yoga senza coperte. C'è un prigioniero nella cella vicina con gravi problemi mentali che sbatte la testa contro il muro di cemento e scaglia le feci in ogni direzione ... le feci che non vengono ripulite. L'acqua non è pulita e il cibo non è commestibile ... per i primi 5 giorni A$AP Rocky ha mangiato una mela al giorno...".



Il cantante e alcuni del suo team sono stati coinvolti in una rissa nella notte tra il 3 e il 4 luglio, e avrebbero picchiato a sangue una persona lasciandola poi in strada. A testimoniare l'aggressione ci sarebbero dei video, in uno però, pubblicato sul profilo Instagram del rapper, si vedrebbe la vittima dell’aggressione che infastidisce e molesta A$AP, colpendo la sua guardia del corpo con delle cuffie. In questo video, che potrebbe scagionare in parte il rapper, A&AP direbbe al ragazzo di smetterla perché: "Non vogliamo scontrarci con voi e andare in prigione“. Per il momento però il cantante resta in carcere e sembrano esserci molte difficoltà da parte delle autorità americane ad intervenire in suo aiuto. Se si dovesse arrivare ad un processo il cantante rischia una pena fino a 6 anni di detenzione.