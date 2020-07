"Il nuovo ponte di Genova: costruire il futuro": segui lo streaming del concerto-tributo

“Il Nuovo Ponte di Genova: Costruire il Futuro” è il titolo del concerto-tributo che si svolgerà ai piedi del nuovo Ponte di Genova e potrà essere seguito in streaming a partire dalle ore 19.30. L'evento, organizzato da Webuild, è promosso in collaborazione con Fincantieri, Nel ricordo delle vittime del crollo, il concerto è un omaggio al cantiere che, in appena un anno, ha ricreato un collegamento viario fondamentale per la città.