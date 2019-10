Il Maestro Geoff Westley parla del concerto all'auditorium di Milano

Attesa all'Auditorium Di Milano, per il concerto di Geoff Westley che sarà sul podio per dirigere l'Orchestra Verdi di Milano, nel "Fabrizio de Andrè sinfonico", tributo alla musica di uno dei cantautori italiani più amati dal pubblico.

Due prestigiosi ospiti come Peppe Servillo e la cantante Pilar, presteranno le voci per il suggestivo progetto ed arricchiranno ulteriormente il programma della serata.

Altro grande ospite, il polistrumentista Mario Arcari per molti anni a fianco di De Andrè sia in studio che sul palco.

Il progetto, che verrà eseguito per la prima volta dal vivo, è stato ideato ed arrangiato da Geoff Westley che già nel 2011 aveva scritto, diretto e registrato, agli Abbey Road di Londra, un tributo sinfonico alla musica di Fabrizio De André, co la London Symphony Orchestra e dando vita all’album Sogno N.1 pubblicato da "Nuvole/Sony Music".