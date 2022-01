"Il buio (mi calma)", per Enula la luce arriva all'improvviso con lo zampino di Riccardo Zanotti

Si intitola " Il buio (mi calma) " il nuovo singolo di Enula . Giovane cantautrice con un'attitudine urban che rende il suo stile unico, originale e moderno, Enula si è rivelata al grande pubblico nella scorsa edizione di "Amici". Questo nuovo brano è stato scritto in collaborazione con Riccardo Zanotti , cantante e autore dei Pinguini Tattici Nucleari . Tgcom24 vi offre in anteprima il video della canzone.

"Stavo cercando nuove modalità di scrittura ed ero confusa ma avevo allo stesso tempo un grande bisogno di esteriorizzare il mio stato d'animo in quel momento - spiega la cantautrice milanese -. Sentivo che alla luce del giorno non riuscivo a essere completamente me stessa. Avevo bisogno di intimità. Avevo bisogno di me. Questo brano è arrivato all’improvviso ed è stato scritto di getto".

"Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari mi ha aiutata a riordinare idee e rendere il pezzo più chiaro e completo - prosegue -. Collaborare con lui è stato per me di grande crescita personale e professionale".