I sette amori maledetti, al Carcano la favola noir di Barbablù

Monologo di lucida follia La favola viene narrata dallo stesso personaggio, il malvagio castellano, che in un luogo senza spazio e in un tempo che non c'è si lascia andare a un delirio surreale di lucida follia. Attraverso le parole del protagonista, accompagnate da musiche eseguite dal vivo sulla scena, conosciamo un Barbablù diverso da quello che ci è stato trasmesso nelle favole: un uomo che è stato un bambino ferito, un amante frustrato, un figlio non amato.

Tra favola e realtà La storia della sua vita si dipana tra castelli incantati e chiavi magiche, amori infiniti e altri tragicamente distrutti, e su tutto domina lui, crudele assassino e amante insoddisfatto, che uccide e ferisce. Nel suo monologo, Incudine fa riecheggiare anche la verità storiografica di un personaggio che è probabilmente realmente esistito.

Barone e assassino A quella figura la favola, firmata da Charles Perrault, si ispira: Gille de Laval, barone di Rais, che finì impiccato dopo essere stato accusato di orrendi delitti nel suo castello, diventato una prigione infernale, si narra, per decine di ragazzi e ragazze. Quelle vittime che, nella trasfigurazione della favola, sono le sette mogli uccise e poi nascoste nella nobile residenza. E la cui memoria arriva fino a noi, dalla notte dei tempi.

Barbablù di Costanza Di Quattro

Musiche di Mario Incudine eseguite dal vivo da Antonio Vasta

Scene e costumi Elisa Savi

Luci Daniele Savi

Regia Moni Ovadia

Regista collaboratore Giampaolo Romania