I Pixies tornano in Italia: due date per presentare il nuovo album

I Pixies , tra le band più importanti della storia dell'alternative rock, stanno per tornare. A settembre uscirà il settimo album del gruppo di Boston capitanato da Frank Black , che sarà accompagnato da un tour mondiale che li porterà per due date anche in Italia, l'11 ottobre all’Estragon di Bologna e il 12 alle Officine Grandi Riparazioni di Torino.

Del nuovo album non si conoscono ancora molti dettagli, ma solo che è stato registrato lo scorso dicembre a New York con il produttore Tom Dalgety (già in studio con loro per il precedente "Head Carrier" del 2016). La nuova formazione vede, dal 2013, Paz Lenchantin al basso, al posto della storica Kim Deal, attualmente frontwoman delle Breeders.



Il gruppo, formatosi nel 1986, si era separato nel 1993, non prima di aver aperto musicalmente la strada a Nirvana (come ammesso dallo stesso Cobain), Radiohead e a gran parte dell'alternative rock degli anni Novanta grazie a un'originale mix di garage rock e power pop tra melodie scanzonate, armonie caotiche e ritmi ossessivi. Si sono riuniti poi nel 2004 ripartendo in tour. Nel 2014 hanno pubblicato “Indie Cindy”, primo album di musica inedita dopo più di 20 anni di silenzio discografico, seguito nel 2016 da “Head Carrier”. Nel 2018 hanno festeggiato il trentennale dell'album cruciale "Surfer Rosa" (mentre quest’anno si festeggia anche quello di "Doolittle").



In attesa di ascoltare il nuovo lavoro, dal 27 giugno sarà possibile ascoltare un podcast di dodici puntate, "Past is Prologue", che segue con taglio documentaristico le evoluzioni del processo creativo del gruppo e delle tracce del disco.