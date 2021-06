I Kemama debuttano con "Testa o croce"

La band racconta così la nascita di “Testa O Croce”: "In questo primo lavoro c’è la voglia di tornare liberi dalle restrizioni e dai blocchi emotivi, con un mix di testi riflessivi, consapevoli ma anche conditi dall’autoironia, necessaria e salvifica. Abbiamo raccontato un viaggio, proprio nel momento in cui non si poteva fare, mentre il mondo chiudeva i confini territoriali, e anche le speranze, in un cassetto chiamato 'Lockdown'. Ogni giorno in quel cassetto si è materializzato ciò che serviva per uscire dagli schemi e non perdere la passione per la musica: rimanere fedeli a se stessi. Testa o Croce è un disco che suona 'rock', ma prima di questo è un rave party di emozioni condivise tra amici, che dimostra quanto il genere musicale non debba essere un limite, ma piuttosto una scelta".

I Kemama sono nati in pieno periodo pandemico, come una sorta di catarsi necessaria per combattere l’impotenza di fronte a un’emergenza sanitaria e sociale.

Il debutto con il singolo “Codice Rosso” è l’emblema del loro messaggio: un urlo collettivo (in tutti i sensi, considerando le collaborazioni presenti: Omar Pedrini, Andy dei Bluvertigo, Cippa e Paletta dei Punkreas, Andrea Ra, Roberto Angelini) contro la violenza e la sensazione di solitudine che nel 2020 hanno regnato sovrane.

Anche il secondo singolo, "Come un Body Shaming", si addentra in tematiche attuali e delicate: il brano paragona l'anno di assenza di lavoro e l'incapacità di trattare la musica come tale, attraverso misure di emergenza dedicate, al fenomeno del Body Shaming, un vero e proprio "insulto" alla bellezza e all'importanza dell'arte.