Lana Del Rey, Metallica e Green Day infiammano gli I-Days

Il via il 29 con i Metallica , poi tanti nomi internazionali come Lana Del Rey, Green Day, Doja Cat, Queens Of The Stone Age . Chiusura il 12 luglio con il k-pop degli Stray Kids . In mezzo anche la prima volta di un artista italiano da headliner in queste cinque edizioni: Tedua che porterà dal vivo per ben due serate il suo spettacolo dei record. Intanto l'edizione 2024 macina grandi numeri: sono oltre 400mila i biglietti complessivamente già venduti, con due appuntamenti già sold out (una serata di Tedua e quella con Sum41-Avril Lavigne)

I-Days 2024 già da record Per tutti gli headliner dell'edizione 2024, fatta eccezione per i Queens Of The Stone Age, quella agli I-Days sarà l’unica tappa nel nostro Paese per questa estate, richiamando a Milano diverse generazioni di persone da tutta Italia e dall’estero. "Gli Stray Kids e Lana Del Rey hanno poche date in Europa e hanno scelto Milano", ha spiegato Corrado Rizzotto di Live Nation – Gli Stray Kids, soprattutto, oltre Milano saranno solo a Londra". Per quella che si attesta l’edizione dei record già prima della partenza, l'organizzatore spiega: "Di questi 400mila biglietti venduti, oltre 50mila arrivano dall’estero. È una cifra importante che fa sì che Milano sia una città importante per gli artisti".

La line-up Ad aprire gli I-Days saranno i Metallica che mercoledì 29 maggio all’Ippodromo Snai La Maura porteranno il loro show più imponente mai visto in Italia. Freschi di partecipazione al Coachella arriveranno a Milano Lana del Rey, martedì 4 giugno, con un attesissimo live che sarà il più grande concerto che la cantautrice di New York ha mai tenuto in Italia, e Doja Cat, che sarà la prima rapper donna headliner sul palco degli I-Days. Con la star americana appuntamento il 27 giugno. Nella la line-up tutta al femminile ci sarà anche BigMama. Prima, domenica 16 giugno, assisteremo al ritorno dei Green Day con la tappa del loro "The Saviors Eu/Uk Tour”. Durante il live celebreranno l’anniversario dell’uscita dei loro due album di maggior successo, “Dookie” (30 anni) e “American Idiot” (20 anni), e presenteranno al pubblico i brani del nuovo album “Saviors”.

In calendario anche due concerti di Tedua, il 29 e 30 giugno, preceduto rispettivamente da 21 Savage e Offset. Nelle serate saranno anche protagonisti i nostrani astri Kid Yugi e Artie 5ive oltre a Night Skinny. "Ho una grande responsabilità sulle mie spalle", ha setto il rapper ligure. Sul placo saliranno anche il rock dei Queens of the Stone Age, il 6 luglio, e l'alt-rock dei Bring Me The Horizon il giorno seguente. Il 9 luglio Sum 41 e Avril Lavigne saranno i co-headliner di un show irripetibile, ultima occasione per i fan di vedere sul palco la band canadese che lo scorso maggio ha annunciato lo scioglimento. A chiudere questa edizione saranno gli Stray Kids. La band simbolo del fenomeno globale K-pop, si esibiranno per la prima volta in Italia venerdì 12 luglio con quello che sarà il loro unico concerto da headliner in Europa nel 2024.

La storia degli I-Days Gli I-Days Milano sono diventati negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico eterogeneo. Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-Days ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182,, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails,, Pearl Jam, Placebo, Radiohead, Sigur Ros, Travis Scott, Rosalia.

Il programma dei concerti

29 maggio Metallica | Five Finger Death Punch | Ice Nine Kills - Ippodromo Snai La Maura

4 giugno Lana Del Rey e altri - Ippodromo Snai La Maura

16 giugno Green Day | Nothing But Thieves - Ippodromo Snai La Maura

27 giugno Doja Cat | Big Mama | Hemlocke Springs - Ippodromo Snai San Siro

29 giugno Tedua | 21 Savage | Kid Yugi | Night Skinny - Ippodromo Snai San Siro SOLD OUT

30 giugno Tedua | Offset | Artie 5ive | Night Skinny - Ippodromo Snai San Siro

6 luglio Queens of the Stone Age | Royal Blood | The Vaccines | Kemama - Ippodromo Snai San Siro

-Domenica 7 luglio: Bring Me the Horizon | Yungblud | Bad Omens - Ippodromo Snai San Siro

-Martedì 9 luglio: Sum41 | Avril Lavigne | Simple Plan - Ippodromo Snai San Siro SOLD OUT

-Venerdì 12 luglio: Stray Kids| Nmixx| bnkr44 - Ippodromo Snai La Maur