Cosa è successo

Gli inediti legati all'album multiplatino del 1976 degli Eagles avrebbero oggi in valore di circa un milione di dollari. A impadronirsi di quelle pagine in cui in embrione ci sono anche le liriche di brani come "New Kid in Town" e "Life in the Fast Lane", sarebbe stato, alla fine degli anni Settanta, Ed Sanders, uno scrittore ingaggiato dai membri della band di scrivere la loro biografia. Il libro non venne mai pubblicato ma decenni dopo, secondo l'accusa, l'uomo avrebbe venduto i documenti a Glenn Horowitz, un celebre commerciante di libri rari che ha al suo attivo, tra l'altro, la vendita dell'archivio di Vladimir Nabokov alla National Public Library (che aveva al suo attivo anche il negoziato per la vendita dell'archivio di Bob Dylan), il quale a sua volta li avrebbe smerciati agli altri due imputati, Craig Inciardi, l'ex curatore della Hall of Fame del Rock, e Edward Kosinski, un venditore di memorabilia.