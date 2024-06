E non solo, nella prima c'è anche il campionamento della voce di un mio amico italiano, Ernesto. Tra l'altro l'ispirazione per il testo me l'ha data lui un giorno a pranzo. Essendo cardiopatico ha sofferto molto il periodo pandemico, dovendo restare recluso diversi mesi. E un giorno mi ha detto "Non c'è niente tra il pranzo e la cena". È così che è stata scritta "Don't Think". Mentre quella sorta di cantilena che si sente all'inizio del pezzo è una prova microfono che Chiaravalli gli ha fatto fare in studio. Con Luca comunque siamo amici e collaboriamo da molti anni. Sia in "Don't Think" che in "Best Day of My Life" si sente che mi sentivo meglio, ma parlano ancora di quei momenti bui. La seconda è un po' più old school. Come dire, c'è il faro psichedelico e poi si va avanti e indietro. Ma questo è tipico di chi siamo.