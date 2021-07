Hollywood mette sotto accusa i blockbuster: "Inquinano troppo"

Leggi Anche Cannes si prepara a un'edizione green in difesa del clima

I dati riportati nel rapporto pubblicato da Studio Production Alliance (SPA), il consorzio che registra l'impronta di carbonio media delle produzioni televisive e cinematografiche, non lasciano dubbi sull'urgenza di invertire la rotta.

Così le produttrici Lydia Dean Pilcher (vincitrice di due Emmy Award e nominata all'Oscar) e Katie Carpenter (specializzata in temi ambientali ha fondato) hanno fondato la PGA Green, una task-force per rendere l'industria di Hollywood più eco-friendly.



"Da oltre dieci anni è cresciuto e si è sviluppato sempre di più un movimento internazionale nell'industria dell'intrattenimento che vuole assumersi la responsabilità dell'impronta ambientale delle produzioni e favorire i modi di ridurre il nostro significativo impatto in termini di carbonio, acqua e rifiuti", spiegano le produttrici.

Un manuale d'istruzione green - Da qui l'idea di creare un manuale d'istruzioni per produrre film a basso impatto ambientale. "Abbiamo collaborato con un consorzio di studi di Hollywood, streamer e società di produzione per sviluppare la Green Production Guide, una guida che si pone come obiettivo fornire a tutti gli operatori le migliori pratiche, risorse e strumenti utili, tra cui un calcolatore di carbonio per ridurre l'impronta ambientale", raccontano.

Promuovere progetti ambientali - "L'idea è applicare il 'green' a tutto quello che è produzione. Possiamo lavorare a stretto contatto con le comunità in cui filmiamo e trovare modi per portare soluzioni positive sul campo, dove necessario", spiegano. "Oltre a gestire le emissioni di carbonio sulle nostre produzioni, sponsorizzare progetti di sostenibilità può essere un modo per compensare le nostre impronte di carbonio".

Film e tv sul tema - "Abbiamo la capacità di cambiare la cultura e promuovere l'alfabetizzazione ambientale. I contenuti climatici possono essere un tema importante, come in "The Day After Tomorrow" o "The Handmaid's Tale", proseguono. "Il messaggio ambientale può essere parte integrante delle scene di un film o di una serie per indurre al comportamento sostenibile".

