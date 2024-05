L'attrice ha partorito la piccola Townes Meadow Bair in acqua

"Sono mesi che sogno di tenerti tra le mie braccia e gli ultimi 5 giorni in cui ti ho conosciuta, fissandoti e annusandoti sono stati momenti di pura magia. Ti amiamo tutti come se fossi qui da sempre, bellezza", ha scritto nel post l'ex stellina Disney.

Hilary Duff è diventata mamma per la quarta volta e la neonata ha fatto il suo debutto su Instagram, dove l'attrice, 36 anni, ha condiviso una serie di scatti in bianco e nero, che documentano anche la scelta di partorire in acqua.

Tgcom24

"Townes Meadow Bair... ora sappiamo perché ci ha fatto aspettare così a lungo... Stava perfezionando quelle guance!", ha aggiunto l'attrice e cantante rivelando il nome della neonata. Per la Duff si tratta della terza figlia con il marito Matthew Koma, con cui è sposata da oltre cinque anni e con cui condivide due bambine, la primogenita Banks Violet, cinque anni, e Mae James, tre. L'attrice è però anche mamma di Luca Cruz, 12 anni, avuto dal suo precedente matrimonio con Mike Comrie.

Anche Matthew Coma ha condiviso gli stessi scatti sul suo account Instagram annunciando l'arrivo di Townes e scrivendo: "La mia letterale dea guerriera di moglie ha dato alla luce la nostra bellissima Townes Meadow Bair a casa il 5/3/24". E ha poi aggiunto scherzando: "È felice, sana, robusta e non assomiglia a nessuno nel nostro pool genetico, quindi se qualcuno sa dove si trovava hilaryduff circa 9 mesi fa, per favore, chieda una ricompensa in denaro".

Negli scatti pubblicati sui social si vede Hilary subito dopo il parto in acqua mentre tiene teneramente tra le braccia, commossa, la piccola Townes, poi mentre condivide un bacio con suo marito.

Non è la prima volta che l’ex Lizzie McGuire partorisce in acqua: l’aveva fatto anche nel 2021, quando è nato il terzogenito Mae James Bair. E anche allora ha voluto condividere tutto via social, con una serie di immagini, che mostrano il momento più bello della sua vita.

Hilary ha annunciato la sua gravidanza con Townes a dicembre con un'esilarante cartolina di Natale con la sua famiglia. "Sorpresa sorpresa!" è il commento al post, che mostra l'attrice mentre si tiene una ano sulla pancia, già evidentemente lievitata.