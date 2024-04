Henry Cavill è il nuovo James Bond? Il finto trailer in AI spopola in Rete

Mentre il ruolo del post Daniel Craig è ancora un'incognita, l'attore ha recentemente affermato che però si ritiene forse troppo in là con l'età per interpretare l'agente segreto. Ad aiutarlo a continuare a sognare arriva un finto trailer, creato dallo youtuber KHStudio grazie ad Al, che vede Cavill nei panni di 007, con Margot Robbie come Bond girl. Il video ha spopolato in Rete con milioni di visualizzazioni.

Il finto trailer “Tengo a precisare che questo video è un concept trailer creato esclusivamente per scopi artistici e di intrattenimento. Ho incorporato meticolosamente vari effetti, sound design, tecnologie di intelligenza artificiale, analytics e altri elementi per dare vita alla mia visione. Lo scopo di questo filmato è puramente artistico, in quanto punta a intrattenere e coinvolgere la community di YouTube. Il mio obiettivo era quello di mostrare la mia creatività e le mie capacità narrative attraverso questo trailer", ha spiegato lo youtuber sul suo canale. Un falso trailer del film di Bond "con protagonista" l'ex star di Witcher ha accumulato milioni di visualizzazioni su YouTube nonostante fosse un falso totale. Il finto trailer di “Bond 26” presenta Henry Cavill come il nuovo Bond, utilizzando un mix di filmati di altri film e AI.

Professione spia Henry Cavill è stato recentemente protagonista nel film "Argylle - La super spia" di Matthew Vaughn. Mentre al momento sta presentando in giro per il mondo "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" il nuovo film di Guy Ritchie che si ispira ai file recentemente declassificati dell’ex dipartimento della guerra britannico che raccontano di un gruppo segreto di ufficiali militari formato dal primo ministro Winston Churchill. Gruppo di cui faceva parte Ian Fleming, l’autore dei romanzi di James Bond. Il cerchio si chiudera? Al "The Rich Eisein Show", parlando anche del suo personaggio nel film gli è stato chiesto se ci sia la possibilità che possa sostituire Daniel Craig nell'annunciato "Bond 26", Cavill ha dichiarato: "Tutto quello che ho sono le voci. Le stesse informazioni che avete voi. Forse sono troppo vecchio ora. Forse no. Dipende da Barbara Broccoli e Mike Wilson, vedremo quali sono i loro piani". Quando Eisen gli ha domandato: “Beh, voglio dire, in questo film hai interpretato l’uomo su cui è stato basato Bond”, l'attore ha risposto: "Sì, sembra un buon primo passo, vero?”