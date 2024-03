L'attrice di "Una notte da leoni" si può ancora permettere un due pezzi striminzito che valorizza il ventre piatto e muscoloso, le gambe toniche e la silhouette snella. Tutto merito di uno stile di vita sano e dello yoga, con cui mantiene in equilibrio corpo e mente. Proprio in Messico, infatti, ha partecipato a un incontro per perfezionare la disciplina: "Sono così grata di aver potuto partecipare a un ritiro yoga e meditare guardando l'oceano. Me gusta". La Graham ha deliziato i suoi follower con gli scatti del suo soggiorno in centro-america, alternando le sue foto in bikini a quelle delle lezioni di yoga all'aria aperta. A completare il suo "patto con il diavolo" un viso fresco e naturale, che pare essersi dimenticato di invecchiare. Nessuna rughetta e nemmeno qualche cedimento che sarebbe perfettamente fisiologico alla sua età.

Stile di vita sano e armonia tra corpo e mente

In passato l'attrice aveva svelato alcuni dei suoi trucchetti per combattere i segni del tempo. Tra questi, oltre alla pratica quasi ossessiva di yoga e pilates, il giusto riposo (fino a 12 ore di sonno a notte), una dieta priva di zuccheri, escursioni all'aria aperto e uno skincare indicato per le pelli mature. E ancora l'amore per la danza, con cui si mantiene in allenamento, unita a qualche sessione di pole dance per rafforzare i muscoli. Heather inoltre ha ammesso di trovare sempre il tempo per rilassarsi, trascorrendo almeno 20 minuti al giorno facendo meditazione trascendentale, un vero toccasana per alleviare lo stress ed entrare in connessione con se stessi. Uno stile di vita impegnativo, che comporta qualche piccolo sacrificio, ma i risultati sono a dir poco stupefacenti.