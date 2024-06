Halsey lancia un nuovo singolo "The End", ma rivela di avere il lupus e la leucemia: "Fortunata ad essere viva". La cantante americana da decine di milioni di fan e con moltissimi premi al suo attivo, ha condiviso alcune immagini e video sui social in cui racconta ai fan la sua battaglia e mostra ciò che ha dovuto affrontare tra trattamenti e ricoveri: "Per farla breve, sono fortunata a essere viva", ha scritto nella didascalia: "Per farla breve, ho scritto un album. Inizia con The End. Fuori Ora" aggiungendo i tag alla Leukemia & Lymphoma Society e alla Lupus Research Alliance.