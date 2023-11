"Il Grande Lebowski", all'asta cimeli e vestiti del Drugo

Tgcom24

Il film Il film è diventato un cult per molteplici ragioni: la sagacia narrativa, la mescolanza di generi come il noir, il musical e il western, l’aspetto onirico e surreale, la galleria di personaggi esilaranti colti in situazioni fantasiose e bizzarre. Ma soprattutto per il suo protagonista: Jeffrey "The Dude" Lebowski. Pigro, indolente, privo di un’occupazione, è un outsider, una figura anacronistica, consapevole della propria marginalità e capace di rivendicarla di fronte al mondo.

I cimeli all'asta de "Il grande Lebowski" Questi lotti sono il fiore all'occhiello dell'edizione pre natalizia dell'asta che Julien's organizza due volte l'anno con il canale Turner Classic Movies (TCM), proprietà di Warner Bros. Discovery e depositario di un archivio sconfinato di oggetti e costumi di scena. Nel video promozionale della vendita, il Drugo firma locandine e mostra gli storyboard originali del film realizzati a pennarello e matita dall'artista J. Todd Anderson, oltre a disegnare e autografare di proprio pugno un set di birilli da bowling. "Lebowski? Andiamo! È senz'altro uno dei miei film preferiti e non solo perché ci sono io", scherza Jeff Bridges, l'attore premio Oscar per "Crazy Heart" nel 2010, che nel 2019 era tornato nei panni del Drugo per uno spot.