Grammy, sale l'attesa tra pochi favoriti e molte polemiche

Ariana Grande è in aperta polemica con il produttore, Ken Ehrlich, che ha apostrofato come bugiardo, dopo che questi aveva dichiarato che, al termine di vari tentativi di accordo, l'artista ritenesse che fosse tardi per "mettere qualcosa insieme per lo show". In un Twitter è arrivata la piccata risposta della star: "Ho tenuto la bocca chiusa ma ora stai mentendo. Io posso mettere insieme uno spettacolo in una notte e tu lo sai, Ken. E' stato quando la mia creatività e la mia capacità di espressione sono state compromesse che ho deciso di non esibirmi".



Nella categoria principale, Album dell'anno, i nominati sono i dischi country di Kacey Musgraves (Golden Hour), e Brandi Carlile (By the Way, I Forgive You), i successi hip hop di Drake (Scorpion) e Post Malone (Beerbongs & Bentleys), le melodie R&B e pop di Janelle Monáe (Dirty Computer), Cardi B (Invasion of Privacy) e H.E.R., in gara con l'omonimo album e, infine, la colonna sonora di "Black Panther" di Kendrick Lamar. Per lui è il quarto anno consecutivo in nomination nella categoria migliore album. In passato non ha vinto e forse potrebbe essere l'anno buono per il rapper di Compton che lo scorso anno ha ottenuto addirittura il Pulitzer per la sua musica.



Nella categoria Disco dell'anno si scontrano Cardi B, che con il suo latin-pop unirebbe unire generazioni di ascoltatori inviando un chiaro messaggio politico, anche se la vittoria andrà probabilmente a Lady Gaga, con il suo "Shallow", che fa parte della colonna sonora di "A Star is Born" e che potrebbe anche vincere il grammofonino per la canzone dell'anno.



Molta incertezza per il premio al miglior nuovo artista, dove concorrono il duo Chloe x Halle, i cantanti country Margo Price e Luke Combs, la rock band dei Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Bebe Rexha e Jorja Smith. L'inserimento della band dei Greta Van Fleet è sembrato quasi uno sforzo, da parte dei membri della Record Academy, per non lasciare la categoria del quasi desueto rock completamente al di fuori dei premi più importanti.



La presentatrice di questa edizione, in diretta su CBS, sarà Alicia Keys.