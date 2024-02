Grammy 2024, Taylor Swift vince per la quarta volta il "Miglior album" e ne annuncia uno nuovo

Dopo la sfilza di primati conquistati nel 2023, Taylor Swift è diventata la prima artista nei 66 anni di storia dei Grammy a vincere quattro volte per il miglior l'album dell'anno, considerato l'onore più prestigioso della serata.

Con Midnights la pop star supera Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra che si erano fermati a tre riconoscimenti in questa categoria. Swift aveva già vinto per "Fearless", "1989" e "Folklore". Il premio per la miglior canzone è andato invece a Billie Eilish con "What Was I Made For?".