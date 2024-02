Grammy 2024, prima uscita ufficiale sul red carpet per Damiano e Dove Cameron

Da qualche mese si rincorrevano le voci di un flirt in corso tra Damiano David e Dove Cameron, ma finora nessuno dei due si era sbilanciato. La coppia era stata pizzicata insieme lo scorso ottobre a una feste e qualche settimana più tardi al concerto dei Maneskin s San Paolo. Pare che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana, nota per aver recitato in alcune serie tv di Disney Channel, si siano incontrati durante il tour americano della band. Da quel momento sono diventati inseparabili: dai cuoricini reciproci sui social agli avvistamenti dopo i concerti, fino a quando la 28enne è stata vista anche pranzare con il resto della band (segno che era ormai una presenza fissa al fianco di Damiano).

La rottura con Giorgia Soleri

Per il leader dei Maneskin si tratta della prima relazione pubblica (il feeling con la collega Anitta era puramente artistico) dopo l'addio alla fidanzata storica Giorgia Soleri, a cui è stato legato per cinque anni. La rottura, avvenuta a giugno 2023, aveva suscitato un polverone mediatico soprattutto perché lui era stato beccato a baciare in un locale la modella Martina Taglienti (migliore amica della compagna di band Victoria) quando era ancora ufficialmente legato alla Soleri. Damiano aveva precisato che era single da qualche giorno e che si trattava di un bacio in amicizia. Lui e Giorgia erano pronti ad annunciare la fine della relazione al pubblico, ma la diffusione del video li aveva costretti a rivelare la verità prima del previsto.