Durante la cerimonia di premiazione dei Grammy 2024, svoltasi alla Crypto Arena di Los Angeles, c'è stato un momento di grande commozione.

E' stato quando a sorpresa si è presentata sul palco Celine Dion. L'interprete canadese è stata lontana dai riflettori dopo aver rivelato nel dicembre 2022 di essere affetta dalla sindrome di Stiff-Person, nota anche come sindrome della persona rigida, un disturbo neurologico progressivo che colpisce il cervello e il midollo spinale. La Dion ha ricevuto una grande standing ovation dal pubblico dei Grammy, con Taylor Swift che ha cantato "The Power of Love" mentre la cantante saliva sul palco. E' stata proprio lei poi a consegnare il premio per il miglior album dell'anno alla Swift per "Midnights".