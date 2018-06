Globi d’Oro 2018, vincono "L'Intrusa" e "Ammore e malavita"

I premi vengono attribuiti, con votazione, da una giuria di trentatré giornalisti stranieri e scelti tra le opere della stagione in corso dal Comitato cinema della Stampa estera. La cerimonia di premiazione si tiene il 13 giugno a Villa Medici, sede dell'Accademia di Francia a Roma.



Il lungometraggio di Leonardo Di Costanzo ha avuto la meglio su concorrenti quotati come "Brutti e cattivi" di Cosimo Gomez, "Dove non ho mai abitato" di Marco Bellocchio, "L'ordine delle cose" di Andrea Segre, "Tutto quello che vuoi" di Francesco Bruni. Assegnati anche i premi speciali, il Globo d'Oro alla carriera a Gianni Amelio e il Gran premio della stampa estera a "L'esodo" di Ciro Formisano.



Premio ex equo tra gli attori, che si dividono Toni Servillo per il ruolo dell'ispettore Vogel in "La ragazza nella nebbia" e Luca Marinelli per "Una questione privata", ultimo film diretto in coppia dai fratelli Taviani prima della scomparsa di Vittorio, morto lo scorso aprile. Il premio per la migliore attrice va invece a Paola Cortellesi, protagonista di "Come un gatto in tangenziale". A "La ragazza nella nebbia" anche il premio per la migliore sceneggiatura, che va a Donato Carrisi, autore del romanzo omonimo da cui è tratto il film.



Ecco tutti i riconoscimenti:



Miglior Film

L'intrusa di Leonardo Di Costanzo



Miglior Opera Prima

Maria per Roma di Karen Di Porto



Migliore Commedia

Ammore e malavita dei Manetti Bros.



Miglior Attrice

Paola Cortellesi per Come un gatto in tangenziale



Miglior Attore

Toni Servillo per La ragazza nella nebbia e Luca Marinelli per Una questione privata



Migliore sceneggiatura

La ragazza nella nebbia - Donato Carrisi



Migliore Musica

Dove non ho mai abitato - Pino Donaggio



Miglior Fotografia

The Place - Fabrizio Lucci



Miglior Cortometraggio

Stai Sereno di Daniele Stocchi



Miglior Documentario

Caravaggio - L'anima e il sangue di Jesús Garcés Lambert