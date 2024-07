A Glastonbury la sexy esibizione di Camila Cabello è da ghiaccio bollente

La Cabello ha pubblicato il suo quarto album in studio, "C,XOXO", venerdì scorso e in questo momento è in tour esibendosi in una serie di festival musicali europei e africani. Ma Glastonbury, dove non si era mai esibita, ha un sapore particolare. "Si sente dire quanto sia leggendario e tutti sono sempre così eccitati per questo - ha detto alla Bbc -. Non sapevo cosa aspettarmi, ma il pubblico era così gentile che è stata una sorpresa".