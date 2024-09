Vent'anni dalla scomparsa di Giuni Russo: un concerto-tributo per ricordarla

Giuni Russo è morta il 14 settembre 2004, a 53 anni, stroncata da un tumore. Il mondo della musica conosceva da tempo le condizioni di Giuni Russo e ha mostrato, come purtroppo accade spesso, una solidarietà tardiva nei suoi confronti dopo che la cantante palermitana era rimasta a lungo lontana da quella scena musicale della quale era diventata una assoluta protagonista nel 1982 con "Un'estate al mare", il brano più famoso di tutta la sua carriera e con il quale, nonostante i tentativi fatti, continuava a essere identificata. In realtà Giuni Russo non è mai andata troppo d'accordo con le regole del mercato e dell'industria: fin dai primi suoi tentativi professionali compiuti a Milano dove si era trasferita ancora giovanissima dopo aver lasciato Palermo dove era nata nel 1952. Aveva alle spalle seri studi musicali, una passione per la lirica, per il jazz e per quell'universo sospeso tra accademia ed etnia grazie al quale è entrata in contatto con l'artista che più di ogni altro l'ha aiutata e fatta crescere, Franco Battiato suo autentico mentore e produttore. Il suo debutto risale al 1976 quando animava un duo insieme a Maria Antonietta Sisini: "Love is woman" è l'album inciso da loro, un curioso esperimento con atmosfere quasi jazzistiche che non ha avuto il successo sperato. Questa distanza tra ambizione e realtà è rimasta purtroppo una caratteristica dell'intera carriera di Giuni Russo, una delle interpreti più tecnicamente dotate e colte della canzone italiana che è riuscita in fondo ad avere un solo grande successo nella carriera senza mai ottenere il pieno riconoscimento non solo del suo talento ma anche delle sue aspirazioni e ambizioni musicali che non erano certo indirizzate ai successi da classifica. Questo percorso musicale è ben dimostrato dall'album più apprezzato dalla critica della sua discografia, "A casa di Ida Rubinstein", un disco dove rielabora in chiave moderna arie di Donizetti, Bellini e Verdi e dove la voce di Giuni Russo mostra tutte le sue potenzialità.