L'appuntamento è il 14 settembre 2024 a Roma per "Voci parallele", un concerto-evento in onore di Giuni Russo a vent'anni esatti dalla prematura scomparsa avvenuta a 53 anni a causa di un tumore contro il quale combatteva da tempo. Una festa per celebrare il suo importante contributo alla musica italiana con la partecipazione di grandi artisti, che le renderanno omaggio all'Auditorium della Nuvola di Roma durante la rassegna Eur Culture.