Chi era Giulia Tagliapietra, la musa delle Vibrazioni morta a 45 anni

Per tutti era " immensamente Giulia " e per sempre tale resterà.

Lo spiegano le persone che la conoscevano al Vigentino, il quartiere del sud Milano dove viveva e dove, nella chiesa della Madonna di Fatima, le è stato dato l'ultimo saluto. "Era sorridente e sobria. Nella sua normalità consisteva il suo essere immensa" dice al "Corriere della sera" il parroco Don Roberto. Giulia sedeva spesso sui banchi di quella chiesa sia alla domenica che nei giorni infrasettimanali.

Con quel video Giulia Tagliapietra aveva avuto nel quartiere dove era cresciuta ("Me la ricordo fin da bambina, a spasso con la mamma. Compravano insieme "La settimana enigmistica" dice sempre al "Corriere" un residente) un lampo di popolarità, ma che non l'aveva certo cambiata ("Era rimasta la stessa di prima, una persona umile"). Giulia aveva fatto le superiori all'Istituto "Claudio Varalli", in Chiesa Rossa, poi qualche lavoro temporaneo, tra i quali un periodo in Borsa italiana proprio negli anni in cui uscì il video, prima di potersi dedicare alla sua passione come gemmologa. E poi la famiglia: Giulia lascia un marito e due figli ancora piccoli. Oltre al ricordo nella gente del quartiere: "Giulia è di una dolcezza disarmante".