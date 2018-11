2 ottobre 2014 Giulia Mazzoni nel mondo favoloso di "Giocando con i bottoni" Il nuovo video animato della pianista toscana

08:33 - La 25enne pianista toscana Giulia Mazzoni presenta il nuovo video animato "Giocando con i bottoni", singolo tratto dall'album omonimo. Il disco rende omaggio a musicisti del mondo classico, contemporaneo ed elettronico come Fryderyk Chopin, Michael Nyman e i Daft Punk.

"Questo è un video molto particolare e unico nel suo genere, - ci racconta Giulia - che racchiude perfettamente il messaggio di “Giocando con i bottoni”. Quando l'ho visto per la prima volta sono rimasta senza parole: rivedere me stessa sottoforma di cartone animato è stato divertente e sconvolgente! Nel video, in un mondo lontano, al di là del tempo e dello spazio, una giovane Giulia animata inizia il suo cammino e, seguendo i bottoni sparsi lungo il percorso, vive tante piccole avventure, portandola anche ad incontrare uno strano personaggio molto importante per la sua vita. Una parabola sulla fantasia ed il coraggio di usarla".