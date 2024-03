Tgcom24

La testimonianza di Giovani Allevi "È un onore per noi avere il Maestro Allevi a 'Happiness on tour'", ha detto Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità" che ha organizzato l’evento: "La sua testimonianza unica, simbolo di forza e tenacia, può offrire agli studenti, e a tutti noi, grande ispirazione per non dimenticarci che possiamo imparare ad essere felici".

E potente e delicata al tempo stesso è stata la toccante testimonianza del maestro Allevi, che agli studenti ha raccontato il suo "inferno" ma anche i suoi momenti di "immensa felicità".

Visibilmente emozionato il compositore ha iniziato a parlare di quando ha scoperto la malattia: "C’è stato un momento in cui ho dovuto mantenere lo sguardo dritto sui fiori, mentre camminavo all'inferno. Ho dovuto regalare un sorriso alle persone che mi stavano vicine, anche quando il dolore fisico era insopportabile. La mia vita era concerti in giro per il mondo, conferenze stampa, selfie, fino a due anni fa, quando è arrivata una brutta malattia e tutto è cambiato". Dopo la diagnosi, ha continuato Allevi, che è tornato su un palco in pubblico, per la prima volta dopo due anni a febbraio in occasione dell'ultimo festival di Sanremo, "c'è stato un giorno nella mia vita in cui io sono stato immensamente felice, ma prima bisogna fare un viaggio nell'inferno".



Leggi Anche Giovanni Allevi, nuovo scatto dall'ospedale... citando Giulio Cesare: "Continuo a vivere"



La lotta contro il mieloma Ed è così che il compositore ha raccontato la verità nuda e cruda, la sua "visione da paziente" della lotta contro il mieloma. "Un giorno mi dicono che devo fare delle punture sulla pancia, una al giorno - ha spiegato - e dico io 'basta non ne posso più, è da un anno che faccio punture sulla pancia', poi ci rifletto e dico 'va bene". Allevi allora spiega nel dettaglio dolori, paure, attese, la crisi di astinenza dai potenti farmaci necessari per calmargli il dolore, dramma personale che ha affrontato sempre da combattente, perché "resilienza è una parola che non mi e' mai piaciuta, mi fa pensare all'accettazione passiva di una condizione negativa". In questo percorso "infernale", Allevi ha detto di aver fatto sue tre parole: dignità, autorevolezza e grazia, che si sono tradotte per lui "nell'assumere il comando su di me, sulle mie paure, sulle mie ansie". Quelle famose punture hanno portato con se' dolori lancinanti: "Si chiamano fratture di crescita e servono a stimolare il midollo osseo a produrre cellule staminali, mi hanno spiegato, che sono il futuro della medicina".

Momenti di felicità Raccontando il suo doloroso percorso verso la guarigione, Allevi ha infine parlato del momento in cui è stato "immensamente felice". "Un giorno un medico e' entrato nella mia stanza e mi ha detto: 'Maestro hai 13 globuli bianchi - ha detto - la bilancia, che fino a quel momento pendeva verso la mia morte, iniziava a pendere di nuovo verso la vita". In quel momento, ha proseguito, "ragazzi, sono stato investito da una felicita' allo stato puro, un treno di felicita' mi era venuto addosso". Perché'? "perché avevo ottenuto dei risultati professionali? Perché avevo venduto dei dischi? Perché erano aumentati i follower? No, perché ero semplicemente vivo". Poi ha concluso: "Io stamattina vi ho portato in dono, in offerta, la mia vita, la mia sofferenza e la mia felicita', spero davvero che possiate farne tesoro, grazie".



La malattia di Giovani Allevi Il musicista e compositore aveva comunicato di essere malato nel giugno 2022, quando era in cura per un mieloma già da oltre un anno. "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa", aveva scritto sui social spiegando anche la sua scelta di allontanarsi per un po' dal palco. "La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco".

Il mieloma di cui soffre il pianista è una forma di tumore molto insidiosa che gli ha provocato fratture ossee in diverse parti del corpo oltre alle conseguenze dei farmaci come il tremore alle mani che hanno rallentato il suo ritorno al pianoforte.

Gli aggiornamenti social Negli ultimi due anni il maestro ha tenuto costantemente informati i suoi follower, che sono stati con lui sin dall'inizio della battaglia e con le loro parole d'affetto gli hanno dato la forza di andare avanti. Allevi ha sempre raccontato senza filtri la sua malattia, tra speranza e dolori, senza mai perdere il coraggio e la fiducia.

In uno dei suoi sfoghi social, a febbraio 2023, aveva lasciato trasparire tutto il suo sconforto: "Il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo. E allora mi chiedo cosa significhi combattere".



Ad aprile invece il compositore aveva voluto festeggiare con i follower la bella notizia appena ricevuta: "Secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande" scriveva in un lungo post a corredo di una foto che lo ritraeva sorridente, anche se sul letto d'ospedale. "Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno (è nato il 9 aprile 1969, ndr). Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!".



Da allora Allevi è tornato costantemente sui social per informare i fan sulle sue condizioni. A novembre 2023 aveva condiviso una foto sui social che lo ritraeva all’alba sui Navigli col sorriso sul volto. "Per ritrovare le forze e accogliere con dolcezza il dolore". A dicembre il musicista e compositore ha presentato il suo brano inedito, "Tomorrow", in occasione della Giornata dei Giovani, alla COP 28 a Dubai e dedicato del compositore ai giovani attivisti di Youth4Climate: "Perché domani ci sia per tutti noi un giorno più bello!", questo il senso intimo del brano. Poi dopo il suo ritorno sul palco di Sanremo il tour, già tutto sold out, che lo riporterà sui palchi di tutt'Italia.



Ecco le prossime date del Tour 2024 di Giovanni Allevi



sab 6 apr Locarno, Svizzera Teatro di Locarno

dom 7 apr Locarno, Svizzera Teatro di Locarno

ven 12 apr Varese VA Teatro di Varese

dom 14 apr Trento TN Centro Servizi Culturali Santa Chiara

sab 27 apr Milano MI Teatro Dal Verme

lun 13 mag Milano MI Teatro Dal Verme

mar 1 ott Ferrara FE Teatro Comunale di Ferrara

mer 2 ott Bari BA Teatro Petruzzelli

ven 18 ott Venezia VE Teatro Goldoni

dom 27 ott Firenze FI Teatro Verdi

lun 11 nov Genova GE Politeama Genovese

mer 13 nov Ancona AN Teatro delle Muse / Marche Teatro

lun 18 nov Napoli NA Teatro Bellini di Napoli

lun 25 nov Verona VR Teatro Filarmonico

dom 8 dic Como CO Teatro Sociale

ven 13 dic Fermo FM Teatro dell'Aquila

dom 15 dic Bologna BO Teatro EuropAuditorium

lun 16 dic Torino TO Teatro Colosseo

sab 11 gen Cremona CR Teatro Ponchielli

mer 15 gen Bergamo BG Teatro Gaetano Donizetti- Bergamo

ven 17 gen Merano BZ Kurhaus Merano

sab 18 gen Brescia BS Gran Teatro Morato

ven 24 gen Padova PD Gran Teatro Geox

sab 25 gen Legnano MI Cinema Teatro Galleria

dom 2 feb Milano MI Teatro Dal Verme