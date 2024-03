Lo spettacolo, previsto per il 15 marzo, è stato spostato al 30 aprile, come hanno annunciato gli organizzatori del Piano Solo Tour

Il suo concerto previsto per il 15 marzo a Taranto, al teatro Orfeo, è stato rinviato al 30 aprile, come si legge in alcune storie Instagram del musicista e come hanno annunciato gli organizzatori del Piano Solo Tour. Ma, sebbene il pianista si stia già riprendendo, i fan restano in apprensione per la sua salute, già molto compromessa. Tornato sulla scena il 7 febbraio scorso all'ultimo festival di Sanremo , dopo due anni di battaglia contro il mieloma multiplo, il compositore, 54 anni, dal 9 febbraio è impegnato nel nuovo tour, con date previste anche nel 2025, già sold out fino a ottobre.

Stop per un'influenza ma il compositore si sta riprendendo È stata un'influenza stagionale a costringere Giovanni Allevi a posticipare il concerto: la febbre - a quanto apprende l'ANSA dall'entourage del musicista - si è manifestata in maniera

aggressiva a causa della sua situazione di immunodepressione legata alle cure terapeutiche. Si è protratta per più giorni e

purtroppo ha coinciso con una delle date del tour. Il compositore è già in ripresa e sono confermati tutti i prossimi

appuntamenti



Gli organizzatori hanno fatto sapere che i possessori dei biglietti per il concerto di Taranto potranno utilizzarli per la nuova data. Per maggiori informazioni, chiarimenti ed eventuali rimborsi, si può contattare direttamente il loro punto d'acquisto originale e/o la biglietteria del teatro. Il prossimo live in calendario - pubblicato sul sito ufficiale di Allevi e rilanciato nelle storie Instagram - è al teatro Alighieri di Ravenna il 28 marzo. Presto - spiegano ancora gli organizzatori - si aggiungeranno nuove date per Austria, Germania e Spagna.

Allevi ha condiviso un post un giorno fa, offrendo un estratto di "Aria (per respirare)", uno dei più grandi successi del Maestro, in scaletta durante l’attuale tour. Pochi giorni prima aveva voluto pubblicare una sua riflessioni filosofica scrivendo: "Quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo".





Una settimana fa la standing ovation all'Auditorium di Roma, dove Allevi non aveva potuto nascondere tuttavia il momento di difficoltà vissuto di fronte agli spettatori della sala Santa Cecilia: "A metà del concerto il dolore alla schiena si è fatto davvero molto intenso".





La malattia Era il 18 giugno 2022 quando Giovanni Allevi annunciò sui social la scoperta della malattia: un mieloma contro cui ha iniziato a combattere, "una neoplasia dal suono dolce, ma non per questo meno insidiosa", che da allora lo ha tenuto lontano dalle scene, ha piegato il suo fisico ma non la sua voglia di vivere e condividere con i fan i momenti difficoltà, ma anche la gioia dei piccoli, grandi progressi quotidiani.





Gli aggiornamenti social In tutti i mesi passati il pianista ha tenuto costantemente informati i suoi follower, che sono stati con lui sin dall'inizio della battaglia e con le loro parole d'affetto gli hanno dato la forza di andare avanti. Allevi ha sempre raccontato senza filtri la sua malattia, tra speranza e dolori, senza mai perdere il coraggio e la fiducia.

In uno dei suoi sfoghi social, a febbraio 2023, aveva lasciato trasparire tutto il suo sconforto: "Il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo. E allora mi chiedo cosa significhi combattere".



Ad aprile invece il compositore aveva voluto festeggiare con i follower la bella notizia appena ricevuta: "Secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande" scriveva in un lungo post a corredo di una foto che lo ritraeva sorridente, anche se sul letto d'ospedale. "Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno (è nato il 9 aprile 1969, ndr). Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!".



Da allora Allevi è tornato costantemente sui social per informare i fan sulle sue condizioni. A novembre 2023 aveva condiviso una foto sui social che lo ritraeva all’alba sui Navigli col sorriso sul volto. "Per ritrovare le forze e accogliere con dolcezza il dolore". A dicembre il musicista e compositore ha presentato il suo brano inedito, "Tomorrow", in occasione della Giornata dei Giovani, alla COP 28 a Dubai e dedicato del compositore ai giovani attivisti di Youth4Climate: "Perché domani ci sia per tutti noi un giorno più bello!", questo il senso intimo del brano.

